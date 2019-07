CAN 2019 : Les Lions rejoignent les demi-finales pour la quatrième fois de leur histoire après un match maîtrisé contre le Bénin (1-0)

Cette victoire, les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté l'ont cherchée au courage autant qu'au talent. L'équipe du Sénégal a remporté une victoire pleine de maîtrise aussi, ce mercredi contre les Écureuils (1-0), en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.



Elle poursuit son aventure en Égypte, Pour la quatrième demi-finale de son histoire (1990, 2002, 2006, 2019), elle retrouvera un adversaire lors des éliminatoires de cette CAN, le Madagascar, pour un nouveau match, ou la Tunisie qu'elle avait battu (2-0) en 2017. En attendant, tous les rêves sont permis.



Il y a eu une mi-temps à sens unique. Mais, le Sénégal n'a pas réussi à faire mieux qu’un 0-0, à la mi-temps, contre le Bénin, pour le compte des quarts de finale de la CAN 2019. En panne d'inspiration, les Lions, privés de Ismaïla Sarrr, blessé, les Lions ont quand même largement dominé les débats, pendant la première période, mais n’arrivaient pas encore à trouver la faille face à un bloc.



En deuxième période, face à ce jeu dur typique de la formation de Dussuyer, les hommes de Aliou Cissé ont répondu par le jeu. Sans s'énerver malgré les coups reçus et les grosses fautes provoquées par les Écureuils, ils ont procédé méthodiquement, faisant courir le ballon et leurs adversaires. Mbaye Niang et les siens ont eu beau perdre beaucoup de ballons au début, ils ont petit à petit trouvé des solutions, malgré les occasions manquées.



Et leurs efforts ont payé. Après un but refusé pour hors-jeu (52e), Gana Guèye a ouvert le score sur un « une-deux » avec Sadio Mané (1-0, 59e). Les Lions ont poussé et obtenu plusieurs occasions (73e, 76e), avec Mbaye Diagne et Sadio Mané, signalé hors-jeu. Le Béninois, qui ont fini à 10, auraient pu égaliser, mais Alfred Mendy s'est détendu parfaitement.