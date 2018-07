CAMP: Hadjibou Soumaré et Boubacar Camara intègrent le Front de l’opposition

Cheilh Hadjibou Soumaré et Boubacar Camara vont désormais siéger aux côtés de Mamadou Lamine Diallo, Oumar Sarr et Cie. Ce qui veut dire, que le cercle des « anti-Macky Sall » s’agrandit. Le Front va d’ailleurs faire face à la presse aujourd’hui au siège de la Convention démocratique Bokk Gis-Gis. On va compter les coups.