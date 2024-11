Burkina-Sénégal (0-1) : Les tops et les flops

Le Sénégal a remporté la bataille pour la première place du groupe L. Face au Burkina Faso, en match de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN-2025, les hommes de Pape Thiaw se sont imposés (1-0) grâce à un but d'Habib Diarra. Voici les tops et les flops de ce match.

Tops

Édouard Mendy : Le portier d'Al-Ahly a retrouvé sa meilleure forme et le montre match après match. Déjà bon avec son club, l'ancien portier de Chelsea a aujourd'hui étalé une panoplie de parades pour permettre aux Lions de s'imposer. Edu a multiplié les sauvetages, en fin de première période comme durant la seconde mi-temps, pour garder sa cage inviolée. Certainement l'homme de ce match.

Habib Diarra : Comment ne pas le nommer ? Il offre la victoire au Sénégal avec un but plein de personnalité. Il a également changé le rythme de la rencontre avec son entrée. Lancé par Pape Thiaw à un moment où le Sénégal ronronnait, Diarra a apporté du peps dès ses premières minutes. Positionné sur le couloir droit, qui n'est pas son poste de prédilection, le Strasbourgeois a été pourtant remuant et actif. Ce but arrive comme une juste récompense pour un joueur souvent utilisé à des postes qu'il ne maîtrise pas, mais il ne rechigne jamais à donner le maximum et se sacrifier pour le bien de l'équipe.

Les flops

Nicolas Jackson : L'attaquant de Chelsea n'est clairement pas le même homme sous le maillot des Blues qu'avec celui du Sénégal. Face à la défense burkinabé, Jackson a encore eu beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Les connexions avec ses compères de l'attaque ont été très rares. En 64 minutes, il n'a touché que 20 ballons, le plus faible total des titulaires des deux équipes, gardiens inclus. C'est dire la traversée du désert du joueur de Chelsea lors de ce match.