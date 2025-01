Braquage à Riu Baobab : le film de l’arrestation de six des assaillants, grosse révélation sur le cerveau

Une partie de la bande cernée. L'Observateur annonce l'arrestation de six malfaiteurs sur les 20 qui ont cambriolé le week-end dernier l'hôtel Riu Baobab de la Pointe de Sarène, emportant plus de 12 millions de francs Cfa et des objets de valeur. Le cerveau, mis hors d'état de nuire, est un ancien indicateur de la gendarmerie de Popenguine, devenu un célèbre malfaiteur, signale le journal.

La même source ajoute que la collaboration entre les éléments de la Section de recherches de Thiès, ceux de la brigade de gendarmerie de Nianing et leurs collègues de la brigade de recherches de Saly Portudal, a porté ses fruits.

Après l'exploitation des caméras de surveillance, les forces de l'ordre ont donné l'assaut ce jeudi, vers 05h du matin. «Surpris en plein sommeil, les caïds, pour la plupart des repris de justice, n'ont eu autre choix que de se rendre». Ces derniers, qui n'avaient pas encore quitter Mbour, avaient préféré se terrer. «L'objectif était de laisser passer la tornade médiatique avant de profiter de leurs méfaits», croit savoir le titre du Groupe futurs médias.

Manque de bol pour eux, cette opération a permis l'arrestation de cinq membres de la bande. Le sixième a été alpagué à la suite d'une descente à la plage de Ngazobil. «Au cours de son arrestation, l'homme n'a pas manqué d'exprimer son étonnement devant la rapidité avec laquelle il a été interpellé. Une arrestation spectaculaire que les populations de cette partie de la Petite Côte, sorties massivement, n'ont pas voulu se faire raconter», détaille L'Observateur.