Boy Niang 2 : "Mon combat contre Modou Lo s’imposait"

Boy Niang 2 a déclaré, sur la TFM, que son combat combat contre Modou Lo qui a été officialisé hier soir, s'imposait.



"C’est fait après de longues discussions. On en a parlé avec tout le monde et finalement on a décidé de prendre le combat. La lutte est un sport de gentleman et lui autant que moi savons que nous avons les mêmes adversaires à ce stade de notre carrière. Ama Baldé est mon frère et rien ne pourra gâcher l’unité de Pikine. Mon combat contre Modou Lo s’imposait. Après ma victoire contre Balla Gaye, beaucoup d’amateurs réclamaient la tenue de mon combat contre Modou Lo", a déclaré le lutteur de Pikine, à l'occasion de la signature du contrat de cette affiche royale organisée par Gaston Productions.