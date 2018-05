Bourse d'étudiants: Le Président SALL’’ a fait diligenter une mission de l’IGE’’ (Officiel)

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu le même jour, le président Sall "a fait diligenter une mission de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) afin de faire le point sur le système et les procédures de paiement des bourses d’études".

Cette initiative présidentielle fait suite aux "événements regrettables, survenus mardi 15 mai 2017 à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis", dont un pensionnaire a été tué dans des échauffourées entre étudiants et forces de l’ordre, rapporte le texte.

L’étudiant Mouhamadou Fallou Sène, 26 ans, marié et père d’un enfant, a été tué lors d’une manifestation organisée par les étudiants de l’UGB, deuxième université publique sénégalaise, pour réclamer le versement de leurs bourses et de meilleures conditions d’étude et de travail.

Le chef de l’Etat, présidant la réunion hebdomadaire du gouvernement, a fait observer une minute de silence à la mémoire de la victime, selon le communiqué.

"En cette douloureuse circonstance, le Président de la République, présente au nom de la nation, ses condoléances émues à la famille éplorée, à la communauté universitaire et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", peut-on lire.

Il a par ailleurs engagé le gouvernement "à faire, dans les meilleurs délais, toute la lumière sur les causes du retard des paiements, à l’origine des manifestations qui ont occasionné cette mort inacceptable afin de situer toutes les responsabilités’’, indique le communiqué du conseil des ministres.

Aussi a-t-il rappelé "au gouvernement, l’impératif de prendre toutes les dispositions requises pour faciliter le paiement effectif des bourses d’étude allouées aux étudiants Sénégalais à bonne date, au regard de la priorité sociale absolue qu’ell