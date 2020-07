Boulimie foncière - Le "meilleur", c'est le maire Khalil Ibrahima Fall avec 121.514 m2

Selon le journal, à Yenne, le "champion foncier" a une superficie de 100.485 mètres carrés sur le titre foncier TF 11434/R.



A Cambérène, Khalil Ibrahima Fall s'est adjugé 17.961 mètres carrés. Il s'agit de terres à détacher de deux (2) titres fonciers et du Domaine national.



A Pikine, il empoche 2818 mètres carrés à distraire du Titre foncier n°50/DP, derrière le cimetière. Suffisant pour que les populations sonnent la révolte et décident de marcher , dans les prochains jours. Pendant ce temps, à Ndénguéler, malgré les bons offices du ministre de l'Intérieur et les concessions de Sédima, les populations décident de reprendre, ce lundi, leurs terres. Devant la gendarmerie et des nervis.