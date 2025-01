Boulettes pour fesses : le réseau des vendeurs de suppositoires démantelé, 7 arrestations dont une célèbre tiktokeuse

Alertée par des pharmaciens sur les agissements de vendeurs de suppositoires pour fesses, appelées boulettes, la police a procédé à l'arrestation de sept personnes dont A. Sow, alias Alima Suppo, célèbre sur Tik-Tok, révèle L'Observateur.



D'après la même source, l'opération a nécessité «la mobilisation d'une équipe mixte composée de pharmaciens, d'agents de la brigade de recherches, des corps urbains des commissariats de Pikine et Thiaroye, ainsi que des éléments de la Sûreté urbaine [Su] de Guédiawaye».



L'intervention s'est déroulée au marché Zinc, «épicentre présumé de cette activité illicite», indique le journal. Qui poursuit :



«Sur place, dans la boutique d'Alima, trois agents commerciaux ont présenté aux enquêteurs divers produits, dont des pommades pour fesses vendues à 20 000 F Cfa, l'unité. Dans la boutique voisine, des sirops, des compléments alimentaires et d'autres pommades similaires ont également étaient découverts. La visite s'est ensuite poursuivie dans le commerce de [H. Ndiaye] où d'autres compléments alimentaires étaient en vente.»



Ils seront tous embarqués. Il s'agit des nommés P. I. Guèye, S. Gassama, A. Sow, B. Diouf, M. Gassama, M. et H. Ndiaye, liste le quotidien du Groupe futurs médias.



Placés en garde-à-vue, ils seront déférés ce mardi au Parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, enchaîne celui-ci.



Au Sénégal, l'utilisation de ces produits suscitent de vives inquiétudes chez les médecins. «Nous recevons des femmes pour des gangrènes fessières, nécessitant un débridement au bloc. Nous extrayons du pus et des tissus névrosés à la main. Elles ressortent difformes, ayant perdu 80% de leur volume fessier», s'alarmait l'un d'eux.



De ce fait, «les appels à l'action se sont multipliés sur la toile», reprend L'Observateur.