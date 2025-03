Bonne nouvelle pour les retraités : Vers une revalorisation des pensions les plus faibles

Le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur de la modernisation du système de retraite et de sécurité sociale, en mettant l’accent sur la nécessité d’une revalorisation des pensions les plus faibles. Conscient des difficultés financières rencontrées par de nombreux retraités, il a appelé à la mise en place de mesures concrètes pour améliorer leur pouvoir d’achat et renforcer leur protection sociale.



Dans cette dynamique, le Chef de l’État a exhorté le Gouvernement à engager des discussions avec les agents de l’État, les travailleurs et les partenaires sociaux afin d’accélérer la mise en place d’un système de retraite supplémentaire par capitalisation. Ce mécanisme vise à offrir aux futurs retraités des revenus complémentaires, en plus des pensions servies par les régimes de base existants.



Pour garantir la réussite de ces réformes, le Président a instruit les ministères compétents d’étudier les solutions les plus adaptées à la réalité économique du pays, en prenant en compte les capacités contributives des travailleurs et des entreprises. L’objectif est de bâtir un système de retraite durable et équitable, capable d’assurer une meilleure protection aux retraités sénégalais.