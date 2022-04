Bolloré lâche une partie de son "magot" africain

Bolloré Africa Logistics a signé, hier, le contrat prévoyant la cession à MSC, de 100 % de ses parts regroupant l’ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique.



Dans un communiqué de ce 31 mars, l’entreprise de Vincent Bolloré informe que la réalisation de cette cession, conditionnée à l’obtention d’autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence compétentes ainsi qu’à l’accord de certaines des contreparties, interviendrait d’ici la fin du premier trimestre 2023. Le montant de la cession : 5,7 milliards d’euros.



Le Groupe Bolloré dit qu’il conservera, tout de même, une présence en Afrique à travers Canal+ et poursuivra ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l’édition.