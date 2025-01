Bocar Samba Dièye-Attijari : le parquet financier ouvre une nouvelle page du dossier

Le parquet financier a ordonné l’ouverture d’une enquête à la suite de la plainte au pénal de Bocar Samba Dièye contre Attijari (ex-Cbao) et son directeur général. «L’audition [de l’homme d’affaires] a été demandée pour permettre déjà de recueillir tous les éléments à sa disposition», rapporte Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 9 janvier.



Dans sa nouvelle plainte, détaille le journal, Bocar Samba Dièye, affirme que la banque avait profité de son illettrisme pour lui faire signer, le 16 septembre 2013, un protocole valant reconnaissance d’une créance de 7,166 milliards de francs Cfa. Muni de ce protocole, Attijari, invoquant un non-règlement de cette dette, a récupéré trois immeubles de son client dont la valeur globale est évaluée à 4 milliards.



«Pire, point Libération, Attijari continuait de poursuivre Bocar Samba Dièye pour recouvrer les 3,166 milliards qui resteraient.»



L’homme d’affaires avait contesté devant les tribunaux les procédures ayant abouti à la perte de ses immeubles. Débouté en première instance puis en appel, Bocar Samba Dièye s’était tourné vers la Cour suprême. Il obtiendra gain de cause ; la Haute juridiction ayant cassé l’arrêt rendu en dernière instance et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Thiès. Deuxième victoire de l’opérateur économique : la Cour d’appel de Thiès déclare nul et de nul effet le protocole en cause.



Aujourd’hui, Bocar Samba Dièye espère faire condamner Attijari au pénal.