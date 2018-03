Blessure récurrente, nouvelle intervention: Le mondial s'éloigne s'éloigne-t-il pour Kara Mbodji?

Kara Mbodji sera-t-il du groupe sénégalais pour le Mondial 2018 ? Absent des pelouses depuis sa blessure au genou, le défenseur international sénégalais pourrait ne plus rejouer au football cette saison. L’information émane de son entraîneur en club, Hein Vanhaezebrouck. «Kara a commencé les traitements, il y a huit semaines. Et nous ne voyons pas encore d’améliorations. Il aura peut-être même besoin d’une nouvelle intervention. On va voir si c’est possible qu’il puisse encore jouer. Mais je suis déjà sûr qu’il ne sera pas présent pour le début des play-offs», a déclaré le coach d’Anderlecht (D1 Belgique). Hier lors de sa traditionnelle conférence de presse, l’entraî- neur des Mauves a fait part de son inquiétude pour l’international sénégalais. Hein Vanhaezebrouck. Affirme qu’il n’est pas du tout optimiste de revoir son joueur pour les plays-offs, encore moins pour une participation de ce dernier à la Coupe du Monde. «Je commence même à me demander s’il rejouera cette saison. Nous n’avons pas vu d’évolution positive depuis son opération. C’est tout de même Anderlecht qui le paie, non ? Ce serait regrettable qu’il ne joue plus de la saison et qu’il veuille en même temps jouer le Mondial», a ajouté l’entraîneur des Mauves. Sur la route du mondial, le Sénégal avait concocté un plan de préparation qui devait débuter par des matchs amicaux entre l’Ouzbékistan (23 mars) et la Bosnie (27 mars prochain). Et au vu de l’évolution de la question, Kara Mbodji ne devrait vraisemblablement pas prendre part à ces deux matchs d’une importance capitale pour les «Lions».



A quelques mois de la coupe du monde, le risque est plus que jamais grand de voir Aliou Cissé composer son groupe sans Kara Mbodji. Ce ne sont pour les moments que des hypothèses, mais le coach et son encadrement devraient y réfléchir. Même si coach Cissé dispose de joueurs capables de dépanner en défense (Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Fallou Diagne), il serait pertinent de relancer la piste menant aux jeunes binationaux, encore récupérables pour le Sénégal. Issa Diop (Toulouse, D1 France), Malang Sarr (Nice, D1 France) seraient des pistes intéressantes.