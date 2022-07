Blaise Compaoré "demande pardon" à la famille de Sankara

L'ancien président burkinabè Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat en 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara, a "demandé pardon", à la famille de ce dernier mardi, dans un message à ses compatriotes.



"Je demande pardon au peuple burkinabè pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Sankara", indique ce message lu par le porte-parole du gouvernement burkinabè Lionel Bilgo.