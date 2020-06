Black Lives Matter? Par Mame Ngoundja

Je vois un peu partout depuis la mort de Georges Floyd l'émergence du mouvement "BLM". Les gens manifestent un peu partout dans le monde pour que justice soit faite. Pour que les policiers BLANCS qui ont commis cette atrocité soient condamnés. Pour que la race noire soit reconnue. Pour que les noirs puissent vivre en paix en Amérique, en Europe et partout où la race noire est victime d'oppression, de stigmatisation, de violences physique comme verbale. Je vois aussi partout sur la toile et les réseaux sociaux, des influenceurs dire que oui tous ceux qui ne manifestent pas pour BLM s'ils sont blancs ils sont racistes et s'ils sont noirs ils sont complices. Ils se sont acharnés sur beaucoup de célébrités dénonçant leur mutisme ou leur inaction. Mais sont-ils obligés de mener un combat qu'ils ne considèrent pas comme étant leur? Vous dénoncez l'hypocrisie de certains mais n'est ce pas hypocrite de faire semblant de se sentir concerné alors qu'on ne l'est pas? Nous savons tous que le racisme existe depuis la nuit des temps que ce soit le racisme anti-noir, anti-jaune, anti-blanc. Vous me direz que personne ne naît raciste. Soit. Mais c'est une idéologie. Certains croient dur comme fer qu'ils sont supérieurs aux autres de par la couleur de leur peau ou de par leur religion. C'est tellement encré en eux que rien ni personne, aucune théorie, aucun acte de barbarie ou de vandalisme, rien ne pourra les détourner de leur croyance.

On dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi personne ne parle de ce qui se passe ici au Sénégal? Les meurtres, les agressions, les viols, les injustices. Pourquoi personne ne manifeste contre ça? Pourtant c'est une violence INTER RACIALE.

Certains musulmans extrémistes pensent que l'islam est la seule religion qui compte, la religion du Salut. Qu'est ce qu'ils font pour se faire entendre? Ils tuent des occidentaux et des innocents, prennent des otages, commettent des attentats suicides, violent des femmes et des jeunes filles et beaucoup d'autres abominations. Est ce vraiment ça l'Islam? Je ne pense pas. Pourquoi on ne manifeste pas contre ça?

Les latinos ont étaient chassés des États-Unis où ils avaient construit leurs vies en se basant sur le fameux rêve américain. Est ce que des manifestations ont été faites? Ou ont-elles eu autant d'ampleur et de dommages collatéraux?

Les musulmans sont exterminés en Chine. Qui s'est mobilisé pour défendre la Oumah? Les arabes eux-mêmes, peuple où le Saint Prophète PSL a été envoyé, leur ont tourné le dos. Qui a brûlé quoi que ce soit?

Nous faisons face à une pandémie. Les gens refusent de rester chez eux pour se protéger et protéger leurs proches. Qui a manifesté pour le respect des mesures édictées par l'OMS et les gouvernements?

Nous sommes censés défendre la cause des noirs n'est ce pas? Ce sont ces mêmes noirs aui s'entretuent dans les rues de chicago, de Brooklyn, du Bronx... Ce sont ces mêmes noirs qui s'entretuent en Afrique. Ce sont ces mêmes noirs qui commettent des actes de vandalisme même pendant des manifestations qui sont censées prouver que leur vie est importante. Comment leur donner de la crédibilité?

Ils crient à qui veut l'entendre qu'ils ont construit l'Amérique et qu'il leur est donc légitime de la brûler. Les juifs ont participé à la construction de l'Egypte. Pourtant lorsqu'ils en ont eu marre de la persécution, ils ont migré vers La Terre Promise. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous avez construit l'Amérique en tant qu'ESCLAVES, que vous ne devez pas rentrer chez vous en Afrique et participer au développement de ce continent qui a besoin de tous ses fils.

Vous criez fin à un système qui ne bougera pas. Rien ne pourra le faire changer. Ils sont beaucoup plus puissants que ce que vous pouvez bien voir et si ça se trouve ils avaient déjà prévu tout ça. Pourquoi prendre le risque de se faire tuer par un système sans foi? Vous dites que les noirs sont minimisés et que toutes les portes du succès leur sont fermées? Qui est le 44e président de la première puissance mondiale? Barack Obama un noir. Qui est le plus grand basketteur de l'histoire? Michael Jordan un noir. Combien de prix nobel ont été décernés à des noirs? Combien avons-nous d'hommes et de femmes d'affaires noirs? De scientifiques noirs? De philosophes, d'écrivains, de musiciens, d'athlètes noirs? Ils ont tous été reconnus à leur juste valeur MALGRÉ la couleur de leur peau.

Je suis noire et je suis foncièrement contre la violence. Mais pas seulement celle des blancs envers les noirs. Mais je suis contre toute sorte de violence. Peu importe la source. Mais le fait que je sois une femme et de plus une femme noire ne doit pas être une fatalité pour moi. Je DOIS me battre pour faire valoir ce qui me revient de droit c'est à dire le Respect. Je dois garder en tête que j'ai les mêmes chances de réussir que la jeune femme blanche de mon âge. Les seules choses qui nous différencieront sont l'abnégation, la détermination, la passion, l'endurance, la foi. Ce n'est pas un combat contre les blancs ou un système pourri. C'est un combat contre NOUS-MÊMES. Ne nous focalisons pas sur la couleur de notre peau. Nous sommes plus que ça, nous valons plus que ça. Utilisons ça comme un atout et non un désavantage.

Mame Ngoundja