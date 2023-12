Birahime Seck invoque "la mal gouvernance" comme pire menace aux Droits de l'homme et contredit le chef de l’Etat

Ce 12 décembre à Genève, le président Macky Sall a appelé à combattre “sans répit le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent” qui, selon lui, sont des menaces aux droits humains, à la démocratie et à la liberté.

"Sous tous les cieux, et quel que soit leur mode opératoire, le populisme, le radicalisme et l’extrémisme sont les pires menaces aux droits humains, à la démocratie et à liberté”, a déclaré le chef de l’Etat au cours de la célébration de la 75e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’homme.

Via un tweet, le coordonnateur du Forum civil a pour sa part donné les véritables causes qui menacent les droits humains.