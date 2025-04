[Billet] Cas judiciaires, l'autre variant de la Covid-19 !

Le redoutable virus de la Covid-19 n’en finit pas de muter. Après les fameux cas communautaires et les cas importés, voici désormais les cas judiciaires. Une nouvelle souche qui touche non pas les poumons, mais les poches... et les dossiers !

La machine judiciaire sénégalaise, elle, ne porte pas de masque mais avance à visage découvert. Elle s’est emballée — ou devrions-nous dire réveillée — pour faire la lumière sur l’utilisation des fonds mobilisés par l’ancien régime durant les années 2020 et 2021 pour lutter contre la pandémie. Résultat : des auditions, des interpellations, des gardes à vue...

Dame Justice, toute en toge et en balances, continue ses tests (PCR : Poursuites Contre les Responsables), sans oublier d’agiter la précieuse présomption d’innocence, histoire de ne pas tomber dans l’arbitraire.