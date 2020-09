Bilan des inondations au Sénégal: 11 régions touchées, 16 798 personnes sinistrées, 365 familles déplacées, 7 morts

Suite à une évaluation de terrain menées par les équipes de la Croix-Rouge sénégalaise (SRCS), ReliefWeb, un service d'information humanitaire du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), a révélé le bilan catastrophique des inondations au Sénégal. Il fait état de 11 régions touchées dont 25 départements, 16 798 personnes touchées, 365 familles personnes déplacées, 7 morts.



(Rapport) - Le Sénégal a connu une saison très pluvieuse en 2020 avec des précipitations dépassant le montant habituellement reçu. Les pluies enregistrées début septembre ont conduit à des inondations dans la quasi-totalité du territoire, notamment dans les régions de Dakar et de Thiès, provoquant des dégâts matériels, la destruction des moyens de subsistance des sinistrés, la mort, etc.





Au 7 septembre 2020, toutes les régions du Sénégal ont enregistré un excès de précipitations par rapport à la normale, allant de 100 mm à 1900 mm selon la zone géographique. Les régions de Dakar et Thiès ont enregistré 800 mm de précipitations principalement dans les banlieues de la capitale et dans le département de Thiès.





Les fortes pluies ont touché 11 régions dont 25 départements, provoquant le déplacement de près de 3 285 personnes représentant 365 familles dans la banlieue de Dakar et le département de Thiès. Dans ces régions, les populations ont été chassées de leurs foyers par les inondations. Nous pouvons remarquer des rues gorgées d'eau, des quartiers entiers inondés et des ponts détruits, enclavant certaines localités ou communautés. En raison d'un accès difficile, certaines communautés n'ont pas pu être atteintes par les services d'urgence.





Ces informations issues des évaluations de terrain menées par les équipes de la Croix-Rouge sénégalaise (SRCS) révèlent une situation critique pour 16 798 personnes touchées (5 879 hommes et 10 919 femmes). Parmi eux 640 enfants de moins de 5 ans, 216 femmes enceintes / allaitantes, 72 personnes handicapées, 533 personnes âgées.





Les dégâts matériels font état de 102 maisons détruites, 230 latrines détruites et de nombreux équipements et biens emportés, en plus d'environ 7 morts sur tout le territoire et 4 dans les régions de Thiès et de Dakar dont un secouriste volontaire de la Croix-Rouge (électrocuté ) du comité local de Rufisque (banlieue de Dakar) survenu lors des opérations de sauvetage et de deux autres personnes dont un garçon de 10 ans emporté par l'effondrement du bâtiment et du mur d'enceinte, suite à une montée rapide des eaux.





Les catégories les plus touchées sont les femmes, en particulier les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et les personnes handicapées qui vivent dans des abris de fortune et des maisons inondées avec un accès limité aux services essentiels.





Les autres zones qui ont reçu de fortes pluies comprennent les départements de Matam, Kanel, Ranérou, Saint-Louis, Podor,





Dagana, Kaolack, Nioro, Mbacké, Sedhiou, Tambacounda, Kolda, Velingara, Bambey, Diourbel, Tivaouane, Mbour,





Kaffrine, Mbirkilane , Fatick et Foundiougne.