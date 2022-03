Bignona : des hommes armés ont braqué des voitures à Koutenghor

Encore un braquage dans le département de Bignona à Koutenghor entre Bignona et Tandième tôt ce matin. Les mis en cause étaient cachés dans la petite forêt aux alentours, avant d’en sortir pour arrêter toutes les voitures venant du Blouf comme Thionk Essyl, Mlomp.

Selon un témoin qui est tombé sur le braquage, les hommes armés ont dépouillé les victimes de tous leurs biens avant de les laisser partir.

Ainsi, les braquages reprennent de plus belle dans cette partie du département de Bignona qui renoue avec les exactions d'éléments armés...