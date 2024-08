Bignona : Réflexion sur les menaces environnementales dans le Blouf

Les menaces sur l'écosystème ont été au menu des échanges entre élus et populations du Blouf, dans le département de Bignona. Une rencontre marquée par une campagne de reboisement linéaire de la boucle du Blouf qui connecte les six communes de cette zone.

Des thématiques liées à une meilleure gestion des écosystèmes du Blouf ont fait l’objet de débat au cours de la rencontre qui a permis une interaction entre les maires et les différentes couches de la population, selon l'édile de Mangagoulack, Dr Sécouna Diatta, par ailleurs directeur général de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV).

Ce forum est une initiative du Collectif des maires du Blouf. Il a été tenu en collaboration avec l’ASERGMV et les conclusions vont être transmises au ministre de l’Environnement.

Cette activité, combinée à un reboisement linéaire de la boucle du Blouf, est bien appréciée par le président du collectif des maires du Blouf. Selon le Dr Youssouf Sané, maire de Balinghore, ce reboisement linéaire a démarré par la commune de Mangagoulack, pour prendre fin à Balinghore. Le président du collectif des Maires du Blouf a rassuré sur le suivi des activités de reboisement et a plaidé pour un accompagnement des plus hautes autorités, afin de favoriser l’intégration de la reforestation au niveau des communes et la lutte contre les changements climatiques.