"Bigamie et adultère" : Palla Mbengue et Thiané Diagne soldent leurs comptes au tribunal

"Bonsoir M. Mbengue, je vous informe que Thiané est mon épouse. Le mariage a été scellé par Cheikh Sarr et je crois que tu le connais. Pour preuve, je te fais parvenir le texto...".



Tel est, rapporte Rewmi Quotidien, le message qui a mis le feu aux poudres et déclenché les poursuites judiciaires contre la célèbre Thiané Diagne Jour-J.



Après avoir reçu la nouvelle, El Hadji Palla Mbengue, qui est tombé des nues, a aussitôt servi une citation directe à la styliste qu'il a épousée en 2015.



"Elle est ma femme jusqu'à présent. Omar Diouf m’a dit que c’est Cheikh Sarr qui a scellé leur union. Quand j'ai appelé ce dernier, il l’a confirmé", a déploré l'ex-promoteur de lutte à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.



Née en 1965 et mère de trois enfants, la prévenue a énergiquement contesté les faits.



"Je ne me suis jamais mariée avec Omar Diouf. Par contre, j'ai demandé le divorce le 2 août 2019, avant de quitter le domicile conjugal. Cheikh Sarr est mon maître coranique", renseigne-t-elle, révélant que Omar Diouf est décédé il y a sept (7) mois.



Entendu à titre de témoin, Cheikh Sarr informe que c'est lui qui a scellé les deux unions de son amie.



"Je le jure sur le saint Coran que je l’ai donnée en mariage à Omar Diouf. Peut-être qu'ils n'ont pas consommé le mariage", lance-t-il.



Pour les avocats de la partie civile, les faits de bigamie et d'adultère sont avérés. Ils ont réclamé 50 millions FCFA, à titre de réparation.



À la suite du procureur qui a requis l'application de la loi, Me Demba Ciré Bathily a plaidé la relaxe pure et simple de la comparante.



Le jugement sera rendu le 25 janvier 2022.