Bété Bété : Sanekh raconte sa réconciliation avec... Sanekh

"Bété Bété", la nouvelle série qui fait sensation, signe le retour du Sanekh originel : un acteur comique. Dans un entretien accordé à L’Observateur du jour, Cheikhou Guèye, de son vrai nom, concède d’ailleurs que c’est le registre que les Sénégalais apprécient le plus chez lui.

Il explique : « Naturellement, je suis content quand les Sénégalais apprécient mon travail et y trouvent du bonheur. Le théâtre reste ma plus grande passion, et c’est ce que je sais faire le mieux. Avec tout cet engouement que les Sénégalais ont autour du rôle que j’incarne dans "Bété Bété", je me rends compte que c’est ce qu’ils aiment et c’est ce qu’ils attendent de moi. Même dans mon propre entourage, j’ai eu énormément de retours positifs. Mes frères, mes sœurs, mes épouses ont tous apprécié et m’ont encouragé. »

Le comédien de poursuivre : « S’agissant du retour du Sanekh originel, je dirais que c’est le cours normal d’une vie. Durant toute ma vie, j’ai joué du théâtre, et c’est devenu une routine pour moi. C’est peut être en 2004 que la plupart des Sénégalais ont commencé à me connaître mais je suis dans le milieu depuis plus longtemps. J’ai pas mal roulé ma bosse dans les semaines nationales de la jeunesse, dans les compétitions théâtrales, dans les navetanes, dans la rue,… »

Sanekh relève « que la troupe ‘’Soleil levant’’ est assez polyvalente » car indique-t-il : « On fait du tout (de la danse, du chant, du théâtre, entre autres). De ce fait, nous sommes à l’aise dans tous les styles, de la comédie en passant tragédie et le drame.. »

C’est ainsi qu’appuie-t-il : « A un moment donné, nous avons fait un film et mon rôle imposait d’être dramatique, différent du Sanekh qu’on avait découvert dans nos premières productions. »

En conclusion, souligne l’acteur, « ce n’est pas interessant pour un artiste de rester dans un même registre. Il faut sortir de sa zone de confort et être capable de s’adapter à tous types de rôle. C’est dire que je n’ai pas lâché la comédie. La preuve, le Sanekh des débuts est toujours aussi présent. Et au besoin, il revient au devant de la scène. »