Bénéficiaires effectifs des sociétés extractives au Sénégal : Une rencontre cruciale du CREDILA …

Le Centre de Recherches, d’Études et de Documentation sur les Institutions et les Législations (CREDILA_FSJP) a organisé, ce mercredi 26 février 2025, une rencontre axée sur la thématique des bénéficiaires effectifs des sociétés extractives au Sénégal.



L’événement a réuni des universitaires, des spécialistes en droit minier, des acteurs du secteur extractif ainsi que des étudiants afin d’examiner le cadre juridique et technique en vigueur.



La rencontre a été modérée par le Pr Isaac Yankhoba Ndiaye et a vu la participation de Dr Ousmane Cissé, spécialiste en droit minier, Dr Moustapha Fall, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD (FSJP_UCAD), et Elhadj Amath Diallo.



L’objectif principal était d’analyser les obligations légales liées à la déclaration des bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif et d’identifier les défis qui freinent leur mise en œuvre.



Selon la Directrice du CREDILA, Pr Lucienne Kodou Ndione, « Nous avons amené aujourd’hui des expertises qui ne sont pas essentiellement universitaires afin d’avoir une vision différente de celle de la théorie que nous avons et parfois qui n’est pas très imprégnée de la pratique ».



Les panélistes ont mis en avant plusieurs enjeux cruciaux, notamment la transparence et la lutte contre l’évasion fiscale dans le secteur extractif. Dr Moustapha Fall a souligné que « l’absence d’identification des bénéficiaires effectifs est un moyen de ne pas payer d’impôts et a permis souvent de favoriser la fraude fiscale ou l’évasion fiscale ».



Le manque de contrôle et la complexité des processus d’identification des bénéficiaires effectifs constituent des obstacles majeurs à la mise en œuvre efficace des réformes. Cette situation ouvre la porte à des pratiques illicites qui nuisent à l’économie nationale et à la redistribution équitable des richesses.