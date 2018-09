Barthélémy Dias : « Tôt ou tard, ceux qui nous ont mis en prison finiront par répondre de leurs actes »

Barthélémy Dias est au gnouf mais cela ne l’empêche guère de narguer son monde. Il trouve encore l’occasion de rire, de chahuter et même de remonter le moral aux troupes, malgré la possibilité de rester 6 moins encore en prison sui pèse sur ses épaules. A ses visiteurs d’hier, il indique qu’on chercherait par tous les moyens à le priver de la prochaine présidentielle. Incarcéré depuis plusieurs mois pour outrage à magistrats, Barthélémy Dias n’en est pas moins bavard s’agissant d’épingler les gens du pouvoir. Barth aurait perdu 30 kilos avec au départ 107 kilos. Mais c’est surtout l’sport qu’il pratique en milieu carcéral qui a réduit son poids. Trouvant le temps de rire, de blaguer et même de chahuter ses contempteurs, le fils de Jean Palu Dias a indiqué à ses visiteurs qu’il connait bien la prison pour l’avoir plusieurs fois fréquenté. « Tôt ou tard, ceux qui nous ont mis en prison finiront par répondre de leurs actes », renchérit-il. Et d’ajouter que ceux qui conseillent Macky Sall comme Ousmane Tanor Dieng ont peur de lui, rapporte les Echos. « Tout cela n’a rien à voir avec l’affaire Ndiaga Diouf. Ils veulent juste m’empêcher de participer aux élections »,a-t-il dit à ses visiteurs. Ces confidences nous ont été rapportées par ceux qui l’ont rendu visite, hier. Barthélémy accuse Ousmane Tanor Dieng de faire croire à Macky Sall qu’il est le plan B de Khalifa Sall et que, s’il est libéré, il fera très mal, parce que politiquement, il est très bon. Mais pour lui, tout cela est faux. On chercherait seulement à le priver de la prochaine présidentielle. Point barre.