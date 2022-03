Barrages Mondial 2022 : l'Italie ne sera pas au Qatar

Il s'appelle Abdoulaye Mbaye, depuis au moins deux jours, il attend de disposer de ses billets achetés sur le site de vente en ligne gaindeyi.com, pour aller voir le match retour du Sénégal, contre l'Égypte au stade Abdoulaye Wade (29 mars).



Seulement, d'après le sieur Mbaye, le site en question n'est pas totalement fonctionnel puisqu'il a noté ceci : "Il y a des couacs, jai payé 50.000 FCFA et je n'ai pas encore reçu mes tickets..." Après avoir été délesté de la somme de 50.000 FCFA pour 10 tickets de 5.000 FCFA l'unité, il attend toujours de recevoir les fameux accès.



En outre, il a déploré l'inexistence du service après vente supposé mis en place par Diotali et Paydunya précisément. D'après lui, ses nombreux appels téléphoniques se sont soldés par des échecs, aucun interlocuteur au bout du fil... frustré, il a interpellé la fédération sénégalaise de football quant aux débordements et autres scènes déplorables qui pourraient survenir avec toutes ces frustrations engendrées...