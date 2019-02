Bambey : Un professeur accusé d’avoir séquestré et vi0lé une bonne

Nd, Coly professeur d’anglais est depuis jeudi dernier placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Il est reproché à l’enseignant d’avoir séquestré, pendant neuf heures, la bonne de sa collègue. L’enseignant marié avant jeté son dévolu sur la fille âgée de 15 ans. Nos sources soutiennent qu’il a profité de l’absence de sa collègue pour enfermer ses jumeaux dans une chambre. Revenant de l’école, l’enseignante n’a vu ni la bonne ni ses enfants. Elle a saisi la police. Les limiers ont investi les lieux et fini par défoncer la porte de l’une des chambres où ils ont découvert les jumeaux. Ils ont aussi défoncé la porte de la chambre de l’enseignant où ils ont découvert une inconsciente, mal-en-point et des comprimés somnifères. Conduite au centre de santé de Bambey, les blouses blanches, après l’avoir auscultée, ont conclu qu’elle a été vi0lée, informe Enquête. L’enseignant a été arrêté et incarcéré à la prison de Diourbel où il attend d’être édifié sur son sort.