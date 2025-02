Baisse des salaires – Al Aminou Lo, SG du gouvernement: « On ne va pas toucher aux petits salaires »

Vers un rebasing salarial! L’annonce a été faite par le ministre secrétaire général du gouvernement. Invité de l’émission Point de vue sur la RTS, hier dimanche, Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé plusieurs réformes. Evoquant les défis budgétaires du pays, il a assuré que la situation économique pouvait être redressée dans un délai de 24 mois, à condition que tous les acteurs adoptent une posture de rigueur et de discipline financière.



Selon lui, dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, notamment du premier plan quinquennal, des réformes vont être mises en œuvre pour que le train de vie de l’État soit drastiquement, disons, ramené à ses bonnes proportions.

Pour y arriver selon le ministre, l’Etat a mis en place deux leviers. Le premier levier, souligne -t-il selon Pressafrik, « ce sont les dépenses ». Prenant le cas des agences, M. Lo a signalé qu’ « il y en a à la pléthore. Il va y avoir des suppressions d’agences.



Prenons les exonérations, on approche les 1 000 milliards. On va regarder pour que les exonérations restent les exonérations qu’il faut.

Pour ce qui est des subventions. « Ces subventions, il faut qu’on se dise la vérité. Il faut qu’on s’assoie autour d’une table et en parler. La subvention à l’électricité, la subvention au carburant. Tout le monde en profite. Il va falloir faire de sorte que cette subvention bénéficie exclusivement à ceux à qui ça doit bénéficier, aux populations vulnérables. Mais les autres, il faut que nous retournions à la vérité des prix. Sinon, ça n’ira pas.



Il faut également, et ça, il ne faut pas que ça soit un tabou. Il faut un rebasing salarial. Les gens se plaignent parfois de salaires élevés, dans les agences, dans certaines directions générales, etc. Même le Premier ministre en parle. Les salaires vont diminuer quelque part. C’est simplement dire qu’il faut que ceux qui ont des salaires élevés fassent un effort temporaire ou définitif, les autorités le feront. Mais ce qui est clair, c’est qu’on ne va pas toucher aux petits salaires », a lancé le ministre.