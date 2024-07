Baisse des hydrocarbures au Niger: le litre du Super passe à 499 francs CFA à partir de ce 23 juillet (gouvernement)

Dans la perspective des engagements lors du conseil des ministres du lundi 24 juin dernier, le gouvernement du Niger presse le pas pour soulager ses populations en procédant à la réduction des prix du carburant. En effet, le conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) sous la conduite du général de brigade Abderahmane Thiani, décide de cette réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Dans son communiqué, le secrétaire du gouvernement du Niger informe qu’à compter du 23 juillet 2024, à 00h sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit : le Super est à 499 FCFA le litre et le Gasoil à 618 FCFA le litre.



L'objectif visé par cette réduction du prix à la pompe selon le gouvernement, est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de consequence celle des produits de première necessite. Par conséquent. le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et gouvernement invitent l'ensemble des opérateurs économiques a répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits. Le gouvernement ajoute que les services compétents de l'Etat sont instruits pour prévenir réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure.