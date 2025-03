Baisse des Obligations Sénégalaises Suite à la Dégradation par S&P

Les obligations en dollars du Sénégal ont chuté lundi suite à la décision de S&P Global Ratings d'abaisser davantage la note de crédit souverain du pays dans la catégorie spéculative.



Les euro-obligations du pays ouest-africain arrivant à échéance en 2031 ont perdu 0,3% pour atteindre 87,44 cents par dollar. Les titres à échéance 2048 ont baissé de 0,2% à 67,17 cents par dollar.



Vendredi dernier, S&P a abaissé d'un cran la note de crédit à long terme en devises étrangères du Sénégal à B, soit cinq niveaux en dessous de la catégorie investissement. Cette dégradation fait suite à un audit révélant des finances publiques plus faibles que ce qui avait été précédemment rapporté. Cette action suit celle de Moody's Investors Service qui, le mois dernier, avait abaissé la note du Sénégal de deux crans à B3.



Le président Bassirou Diomaye Faye, qui a pris ses fonctions après son élection l'année dernière, a lancé une enquête sur la situation financière du pays. L'investigation a révélé que l'administration de l'ancien président Macky Sall avait présenté des chiffres trop optimistes concernant la dette et les déficits.



Selon le rapport de la Cour des Comptes du Sénégal publié le mois dernier, le ratio dette/PIB a augmenté de façon spectaculaire, passant de 65,6% en 2019 à un taux recalculé de 99,7% en 2023. Le déficit budgétaire s'est avéré être de 12,3% du PIB en 2023, nettement supérieur aux 4,9% rapportés par le gouvernement précédent.



"Les chiffres du déficit fiscal et de la dette du Sénégal ont été recalculés à des niveaux fondamentalement plus faibles, avec des déficits entre 2019 et 2023 désormais deux fois plus élevés en moyenne que les niveaux précédents," a déclaré S&P vendredi. L'agence de notation a ajouté que cette situation maintiendra la dette du Sénégal à environ 100% du PIB, limitant la flexibilité fiscale, avec un déficit fiscal attendu autour de 6,5% du PIB de 2025 à 2028.