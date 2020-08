Senxibar

Babacar Diagne liste les maux - Série "Infidèles", Teuss, Xalass, au banc des accusés

Le président du CNRA, Babacar Diagne, dans un entretien avec Vox Populi n'a pas mâché ses mots et a réglé ses comptes , listant les maux de notre société via les médias. Teuss, Xalass et la Série "Infidèles " n'ont pas été épargnées.

