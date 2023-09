BOUN ABDALLAH FÊTE SON ANNIVERSAIRE AVEC ALY NGOUILLE NDIAYE

Boun Dionne déroule. Il enchaine les faits et gestes. Et même les symboles pour occuper l’actualité à son tour. Pour ses 64 ans aujourd’hui, l’ancien Premier ministre, qui a officialisé sa candidature ce jeudi, a rencontré Aly Ngouille Ndiaye dans la soirée. Aux heures de « crimes… politiques ». Parce qu’il y a un homme à « abattre » dont les deux n’acceptent le choix : Amadou Ba. Alors, c’est à 1h 38 mn que Boun Dionne a lui-même dévoilé la rencontre avec le ministre de l’Agriculture démissionnaire du gouvernement, photo à l’appui, poignée de main d’un pacte scellé ? « Quel beau cadeau d’anniversaire pour moi en ce 22 septembre : ce moment d’échange autour du Sénégal avec mon frère et ami, Aly Ngouille Ndiaye ! »



Un trio faussé par ADD

Emedia avait annoncé il y a quelques jours les tractations entre Dionne et Ndiaye. Cette alliance serait suspendue aux résultats du parrainage. Ce serait plutôt un duo et non un trio puisque Abdoulaye Daouda Diallo a retiré sa candidature.