BOFFA : NOUVELLE INTERPELLATION À ZIGUINCHOR (GENDARMERIE)

La Section de recherche de la gendarmerie a interpellé samedi à Ziguinchor (sud) un individu dans le cadre de l’enquête en cours sur le massacre de Boffa Bayotte qui avait fait 14 morts et six blessés, a appris l’APS de source sécuritaire.



‘’Nous avons interpellé une autre personne. Elle est entre les mains de la gendarmerie pour les besoins de l’enquête’’, a dit à l’APS une source à la gendarmerie sans préciser l’identité de la personne interpellée.



L’individu interpellé serait Oumar Ampouille Bodian qui se présentait souvent comme chargé de mission au sein du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).



Des membres de sa famille ont confirmé que M. Bodian a été interpellé par des éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN, corps d’élite) vers les coups de 5 heures du matin au quartier Lyndiane à Ziguinchor.



Les éléments de la gendarmerie ont aussi emporté trois téléphones portables, un ordinateur et des documents, selon sa famille.



Seize personnes ont été placées sous mandat de dépôt vendredi, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, qui a dans le même temps libéré six autres personnes contre lesquelles la gendarmerie n’a retenu aucune charge.



Ces 16 personnes, qui font partie des 22 individus interpellés par les éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) dans le cadre de l’enquête sur la tuerie de Boffa, restent donc à la disposition du procureur.



Placées sous mandat de dépôt au terme de plusieurs heures d’audition, elles sont poursuivies pour quatre chefs d’inculpation : ‘’Association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation’’.



‘’L’enquête n’est pas encore bouclée. Elle se poursuit. D’autres personnes pourraient être entendues dans les prochains jours’’, a indiqué une source au sein de la gendarmerie.

