BNDE : le prêt de 3 milliards F Cfa, les terrains surévalués et la plainte déposée à… Kaolack

La Banque nationale de développement économique (BNDE) a saisi le parquet de Kaolack d’une plainte pour une affaire de prêts octroyés sur la base de présumés faux documents. L’enquête est confiée à la Brigade de recherches de la capitale du Saloum. La plainte vise «une entreprise très connue basée à Dakar», rapporte Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 13 janvier.



Celle-ci avait bénéficié en 2018 de pas moins de trois prêts pour un montant global de 3 milliards de francs Cfa, renseigne le journal. Comme garantie, poursuit la même source, le débiteur avait mis à disposition trois terrains situés à Sing-Sing, à Kaolack, et évalués à 4 milliards par un expert.



Grande fut la surprise de la Bnde, embraye Libération, lorsqu’elle a saisi les terrains, pour défaut de remboursement desdits prêts, et entrepris de les vendre aux enchères. Elle apprend de la contre-expertise, en effet, qu’aucun des biens en question ne valait 100 millions, souffle le quotidien d’information. Donc, en tout, les trois terrains ne valaient même pas 300 millions; trop peu pour couvrir les 3 milliards prêtés.

C’est ainsi que la banque a déposé plainte à Kaolack où sont situés les terrains et établis le notaire et l’expert impliqués dans les opérations suspectées.