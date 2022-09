BILAN, 9 MORTS ET 5 BLESSÉS DONT 2 GRAVES

Un accident avec un bilan très lourd suite à une collision dans la nuit du mardi au mercredi, un peu avant 22 heures, entre un véhicule communément appelé 7 places et un bus, a eu pour théâtre les environs de Koussanar, dans la région de Tambacounda. Selon les premiers éléments d’enquête livrés par le Gouverneur de Tamba Oumar Mamadou Baldé au micro de iradio, « le véhicule 7 places viendrait de Touba en direction de Tambacounda et le bus avait quitté Tambacounda pour rallier Dakar ». Selon lui, « l’accident s’est produit à cinq kilomètres de localité de Koussanar et malheureusement à l’hôpital, neuf corps sans vie ont été décomptés et cinq blessés dont deux graves. Le bilan a été très lourd du côté du véhicule 7 places puisque sur les huit occupants dont le chauffeur, nous avons enregistré sept personnes décédées. Les autres sont des enfants qui étaient avec leurs mamans dont l’un était âgé d’un an et l’autre quatre ans ».



Une fois informé, poursuit l’autorité administrative, « le comité régional s’est déplacé pour apporter le soutien aux personnes blessées, mais également voire avec les autorités médicales comment il convient de faire avec les corps sans vie ».



« C’est dur pour tout le monde, mais aussi ça peut être l’occasion pour nous de lancer de nouveau un appel à tous les conducteurs sur cette route nationale, elle a été bien réhabilité mais cela ne doit être une raison d’ignorer les règles minimales de sécurité car en cas de catastrophe, c’est des situations comme ça que nous vivons », conclut le Gouverneur.