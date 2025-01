BHS : un parfum de scandale dans l’air

Il fleure bon un parfum de scandale à la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs). Selon Libération, qui lance l’alerte dans son édition de ce mercredi 29 janvier, l’ancien directeur général de la banque, Bocar Ly, a démissionné de son poste d’administrateur qu’il occupait depuis son départ tandis que la Présidente du conseil d’administration (Pca), Khoudja Mbaye, a été remplacée par Mamadou Diallo, venu de la Banque islamique du Sénégal (Bis).



Que s’est-il passé ? Le journal rapporte que la Bhs est secouée par une affaire de deux prêts, d’un montant total de 10 milliards de francs Cfa, accordés à deux entreprises dans des conditions troubles.



Les crédits ont été attribués «presque sans garantie» et «sous le sceau de la Covid-19», souligne la source sans plus de précision sur le lien avec la pandémie. «Il se trouve que l’une des sociétés [bénéficiaires] est en faillite. Pire, on évoque même une affaire de falsification de signatures», renseigne Libération.