BANQUE MONDIALE : LE SÉNÉGALAIS MAKHTAR DIOP, NOUVEAU PATRON DE L’IFC

L’actuel vice-président de la Banque mondiale pour les Infrastructures a été choisi pour succéder au Français Philippe Le Houérou à la tête de l’IFC, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Selon le site de Jeune Afrique et celui de la Banque mondiale, visités par Emedia.sn, le comité de sélection, présidé par l’Indonésienne Mari Pangestu, et chargé d’évaluer les candidats pour prendre les rênes de l’IFC, a rendu son verdict et le choix a été porté sur le Sénégalais Makhtar Diop, un économiste et homme politique né en juin 1960 à Dakar.



Il a exercé les fonctions de ministre de l’Économie et des Finances dans le second gouvernement de Moustapha Niasse, sous la présidence d’Abdoulaye Wade, au début des années 2000.



Makhtar Diop est vice-président de la Banque mondiale pour les Infrastructures depuis le 1er juillet 2018. Cette vice-présidence regroupe les pôles Énergie et industries extractives, Transport et développement numérique et Financement des infrastructures et partenariats public-privé (PPP). Dans le cadre de ce poste stratégique, M. Diop supervise les actions menées par la Banque mondiale pour combler le déficit d’infrastructures dans les économies émergentes et en développement, tout en développant des solutions durables.



Il occupait auparavant le poste de vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique (2012-2018), où il a supervisé des engagements d’un montant record de 70 milliards de dollars afin de répondre aux grands défis de développement du continent : élargir l’accès à une énergie abordable et durable, promouvoir l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, et favoriser la mise en place de conditions propices à l’essor de l’innovation et des nouvelles technologies. Ardent défenseur du droit de l’Afrique à disposer de sources d’électricité propres et abordables, il a également appelé à une hausse des investissements dans les énergies renouvelables et plaidé pour une plus grande interconnectivité régionale dans les secteurs de l’électricité et du transport.



M. Diop apporte à sa nouvelle fonction une expérience et une compréhension approfondies des défis complexes que pose le développement des infrastructures. Ancien directeur du département Finances, secteur privé et infrastructure de la Région Amérique latine et Caraïbes (2005-2007), il a dirigé les opérations de la Banque mondiale pour le Brésil (2009-2012), un pays qui a notamment bénéficié sous sa direction de financements pour des travaux d’infrastructure majeurs. Entre 2002 et 2005, il était directeur des opérations pour le Kenya, l’Érythrée et la Somalie.



Économiste de formation, M. Diop a démarré sa carrière dans le secteur bancaire avant de rejoindre le Fonds monétaire international (FMI), puis la Banque mondiale. Outre sa carrière dans les organisations internationales, il possède une longue expérience du secteur privé et a par ailleurs occupé des fonctions gouvernementales. En tant que Ministre de l’Économie et des Finances du Sénégal, il a notamment joué un rôle déterminant dans l’adoption de réformes structurelles importantes qui ont contribué, à la fin des années 80, à stimuler la croissance du pays à long terme.



Reconnu pour son leadership dans le domaine du développement économique et social, M. Diop a été désigné comme l’un des 100 Africains les plus influents du monde. En mars 2015, il a reçu le prestigieux prix Regents’ Lectureship Award de l’université de Californie (Berkeley).



M. Diop est diplômé en économie des universités de Warwick et Nottingham en Angleterre.