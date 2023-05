Autosuffisance en viande/ Réception 300 boeufs Guzera :" Sur les 297 000 tonnes de viande obtenues en 2021, la contribution de la filière bovine est de -30 %" (Ousmane Mbaye)

Les éleveurs Sénégalais et autorités ont jeté leur dévolu sur la race bovine Guzera qui présente une bonne aptitude à l'élevage boucher et développe une grande capacité d'adaptation au climat Sénégalais. À cela s'ajoute que le Guzera présente de grandes qualités en métissage avec les autres races bovines et peut améliorer les races locales. Ce qui s'avère assez suffisant pour assurer le développement du cheptel pour atteindre l'autosuffisance en viande. Lors de la cérémonie de réception des 300 bœufs de race Guzera à l'AIBD, le secrétaire général au ministère de l'élevage, Ousmane Mbaye est revenu sur l'importance de ce projet et la volonté du Chef de l'État d'appuyer ce secteur.

"Sur les 297 000 tonnes de viande obtenues en 2021, la contribution de la filière bovine est de -30 %. Et les tendances ont montré que la viande de volaille ne cesse de croître au moment où la production de viande bovine augmente difficilement". C'est fort de ce constat que le Président, Macky Sall a initié ce programme visant à importer 1000 géniteurs de race Guzera chaque année. Ces bœufs sont subventionnés à hauteur de 50 % par l'État du Sénégal", a-t-il laissé entendre.



Le trésorier général a magnifié tout l'appui considérable et constant du ministère de l'élevage et du Président Macky Sall pour la réussite du projet. Selon lui, ceci est une première au Sénégal. Il en a profité pour inviter les éleveurs à bon usage de ces races importées du Brésil.

La cérémonie était présidée par l'honorable député, Président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, Harona Gallo Bâ, maire de Gamadji Sare (Podor) et directeur général SOGAS ex Seras, des représentants d'organisations d'éleveurs du Dg de l'AIBD et du secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales, Ousmane Mbaye.