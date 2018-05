Senxibar

Autoroute à péage : Le collectif des usagers actionne l'Ofnac

Le collectif des usagers de l'autoroute à péage ne badine pas. Après sa manifestation et l'action judiciaire enclenchée contre Gérard Senac, le patron d'Eiffage Sénégal pour homicide involontaire et mise en danger de vie d'autrui, ledit collectif a saisi l'Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) aux fins de "conduite d'une mission d'enquêtes, d'investigations, d'audit et de vérification".



Dans sa lettre adressée à Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'Ofnac, le collectif qui s'appuie sur l'article 1.6 du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'Uemoa, demande la publication du contrat qui lie l'État du Sénégal à Eiffage et Senac Sa.



Une requête qui se justifie, selon la lettre du collectif, par le coût d'investissement par kilomètre de l'autoroute à péage (7 milliards par km) qui est quatre fois plus cher que celui du Maroc (2,1 milliards par kilomètre) et cinq fois plus cher que celui de la Tunisie (1,9 milliard par kilomètre).



"Nos comparaisons révèlent que les tarifs appliqués au Sénégal sur chaque kilomètre d'autoroute font partie des plus chers au monde, s'indignent les membres dudit collectif. Comment comprendre en effet qu'un citoyen soit obligé de payer 3000 FCFA pour couvrir 30 km de route, alors que le quadruple de cette distance ne dépasse pas 1500 Fcfa (23 dirhams) au Maroc, sur des autoroutes toutes aussi bonnes, sinon plus, que celle de Dakar-Sindia".

