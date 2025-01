Audition au fond : ce que Lat Diop a dit aux enquêteurs

Extrait ce jeudi de sa cellule de Rebeuss, Lat Diop, ancien directeur général de la Lonase a fait face au juge d'instruction du Pool judiciaire financier (Pjf). Reprenant un de ses avocat, L'Observateur souffle que «c'est un Lat Diop serein et confiant qui a fait face au juge d'instruction».



Contestant les faits de détournement de deniers publics, il a déclaré «n'avoir jamais détourné un seul franc depuis qu'il est fonctionnaire de l'État». Mieux, a-t-il ajouté, selon l'interlocuteur du journal, «il a eu à gérer beaucoup de postes avant d'arriver à la direction de la Lonase, mais il n'a jamais été pris à défaut dans sa gestion».



«Il a non seulement triplé le chiffre d'affaires, mais [aussi] créé plus de 1500 emplois», a renchéri le prévenu, repris par son avocat.



Quid de la dette de 380 millions d'impôts ? Lat Diop se lave à grande eau, déclarant «avoir trouvé à son arrivée [à la Lonase] 4 milliards de francs Cfa de cumul d'impôts».



Une dette qu'il dit «avoir complètement épongée». Sur ce point, affirme une source de L'Obs, Lat Diop a été blanchi par le directeur de la comptabilité de la Lonase, soutenant que «les arriérés [concernant les 380 millions d'impôts impayés] ne lui sont pas imputables» car «c'est après son départ de la Lonase» que celle-ci a été contractée.



La défense de Lat Diop écarte également les accusations de corruption formulées par l'ancien Dg de 1Xbet au Sénégal, Mouhamed Dieng, arguant qu'«aucun élément de preuve n'a été versé prouvant la remise d'argent».



«Depuis ses accusations, Mouhamed Dieng s'est réfugié à Dubaï. Il n'a même pas répondu à l'invitation de la [Dic] qui tentait d'organiser une confrontation avec [notre client]», martèlent les avocats de Lat Diop. Qui «sont en train de s'organiser pour déposer une demande de liberté provisoire» en faveur de leur client.



Le dépôt de la requête est imminent, glisse L'Observateur.