Audit du fichier électoral, en perspective de la présidentielle de 2019:

MAGUETTE SY, CHARGÉ DES ÉLECTIONS DU PDS : «Nous exigeons un audit du fichier et de tout le processus électoral»



Je précise que nous ne prenons pas part aux discussions en cours sur le processus électoral parce que nous avons estimé que ces échanges ne pourront pas aboutir à une chose qui répondrait à nos attentes. Parce que la façon dont ces concertations ont été organisées traduit la mauvaise volonté du président de la République de ne pas faire évoluer les choses en apportant des solutions aux manquements notés lors des dernières législatives. Au sortir du référendum de mars 2016, le président Sall a délibérément violé le code consensuel de 1992 en se faisant fabriquer son propre fichier électoral avec la refonte partielle qui a marqué le couplage de la carte d’identité et électorale pour les législatives du 30 juillet dernier. Aujourd’hui, il n’y a plus de fichier consensuel mais un fichier de Macky Sall et c’est avec ce fichier qu’il veut aller à la présidentielle de 2019.



C’est la raison pour laquelle nous exigeons non seulement un audit du fichier mais aussi l’audit de tout le processus électoral. Aujourd’hui, il y a un soit disant audit en cours mais que vont faire ces techniciens-là? Ils vont juste détecter le nombre d’anomalies qu’il y a dans le fichier, les sources de problème, les erreurs et ils vont nous donner les résultats de leur travail en pourcentage, donc un résultat relatif. Dans l’absolu, nous resterons toujours dans notre faim. Ce que nous demandons, c’est de faire un audit du processus électoral depuis l’inscription sur les listes électorales de l’électeur en retraçant toutes les difficultés notées à ce niveau mais aussi au niveau du retrait des cartes, car ce qui se passe actuellement est inadmissible. On continue de distribuer les cartes au niveau des préfectures et sous-préfectures sans la présence des représentants de partis politiques, ce qui constitue une violation flagrante du Code électoral parce que la carte d’identité est couplée avec celle d’électeur.



Au-delà d’un audit du fichier électoral, nous attendons qu’on fasse un audit du processus électoral conformément à ce qui est dit dans la déclaration de l’initiative pour des élections démocratiques au Sénégal. Nous restons sur cette démarche parce que c’est ce qui va assurer des élections transparentes et démocratiques au Sénégal. Mais, ce qui se passe actuellement au sein du comité ne nous intéresse pas. L’important pour nous, c’est vraiment de créer un cadre sincère soutenu par une volonté politique sincère du président de la République pour restaurer la confiance politique entre les acteurs en vue d’une meilleure préparation de la présidentielle 2019.



BENOIT SAMBOU, CHARGÉ DES ÉLECTIONS À L’APR : «L’actuel fichier est très clair et n’est entaché d’aucune forme d’irrégularité mais...»



L’audit a été une demande forte de la classe politique, notamment l’opposition. Mais nous, nous souscrivons totalement à cet audit pour clore définitivement le débat sur la régularité ou non des élections au Sénégal. Car, si ce travail contribue à rassurer les partenaires et l’opposition, nous ne pouvons qu’appuyer une telle démarche, y souscrire mais y participer activement pour que la présidentielle de 2019 puisse se passer dans de très bonnes conditions, sans aucune forme de suspicion et que les résultats qui en sortiront puissent être acceptés par tous. Ce travail d’audit participe également au renforcement de la démocratie mais aussi à la clarification des débats. Cela dit, nous espérons que ce travail va très rapidement se terminer car l’audit a déjà démarré afin que nous puissions entamer une phase importante du processus électoral qui consiste à la révision ordinaire des listes électorales. Je considère que l’actuel fichier est très clair et n’est entaché d’aucune forme d’irrégularité mais puisqu’il y’a eu des récriminations de la part de l’opposition, il est important de démontrer que les législatives passées, même si des difficultés ont été notées sur le plan organisationnel, ne sauraient souffrir d’aucune forme de contestation puisque le fichier est tout à fait clair. S’agissant des auditeurs internationaux, c’est une demande de l’opposition. Personnellement, je milite plus pour l’expertise sénégalaise mais on a constaté que l’opposition était beaucoup plus rassurée de travailler avec les auditeurs internationaux et nous ne pouvons que leur concéder cela.



OUSMANE BADIANE, CHARGÉ DES ÉLECTIONS À LA LD : «Nous attendons une évaluation critique et objective pour tous les points qui ont fait l’objet de manquements»



Nous attendons que cet audit puisse se pencher de façon approfondie sur les disfonctionnements notées, lors des législatives, pour faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire au Sénégal. Nous attendons véritablement une évaluation critique et objective pour tous les points qui ont fait l’objet de manquements et de disfonctionnements. Ce travail est important parce que par rapport à la présidentielle à venir, si ce qui s’est passé aux législatives se reproduit, cela serait très grave pour la démocratie de notre pays. C’est la raison pour laquelle, nous de la Ld avec nos alliés dans Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), nous participons au Cadre de concertation sur le processus électoral. Nous sommes trois pôles en discussions et chaque pôle a déjà donné son rapport où il a consigné l’ensemble des points de manquements et de disfonctionnements. Nous avons recensé l’ensemble de ces points dans des termes de références autour de huit grands points que nous sommes en train de discuter. On en est d’ailleurs au dernier point qui porte sur la rationalisation et le financement des partis politiques… Nous ferons une évaluation dans deux jours pour voir les points sur lesquels il y a consensus ou pas.



ASS BABACAR GUEYE, SECRÉTAIRE NATIONAL EN CHARGE DES ÉLECTIONS DE REWMI : «On n’a pas besoin de l’expertise internationale pour régler les problèmes du fichier»



Nous avons eu vent que le président Macky Sall qui cherche seulement, à travers ces concertations, à valider par l’opposition la stratégie qu’il veut exécuter en 2019, a aussi fait appel à des experts internationaux pour faire auditer le fichier sans la participation de l’opposition significative. Un dialogue électoral sans la présence des deux principales forces politiques de ce pays qui sont les coalitions Gagnante Manko Wattu Senegaal et la coalition Manko Taxawu Senegaal n’est rien de plus qu’une farce. Nous déplorons également le fait que Macky Sall, de façon unilatérale, est en train de se tailler son propre fichier électoral alors que les problèmes que l’opposition a soulevés, par rapport à ce fichier, ne nécessitent même pas l’intervention des étrangers. Ce que nous lui avons demandé, c’est de produire des cartes d’identité nationale pour les Sénégalais et de leur remettre ces cartes.



Figurez-vous qu’aujourd’hui, l’Etat nous dit qu’il y a plus de 900 000 primo inscrits qui n’ont pas encore reçu leurs cartes alors qu’ils sont dans le fichier. Ensuite, on dit aussi qu’il y a environ 1,5 millions de dossiers enrôlés qui ne sont pas encore exploités. Pour me résumer, je dirai qu’il y a plus de deux millions de citoyens sénégalais qui n’ont pas toujours leurs cartes. À cela s’ajoute aussi le fait qu’il y a également beaucoup de Sénégalais qui ont la carte et qui n’ont pas leur nom dans le fichier, du fait des erreurs matérielles par rapport à la production de ces cartes. À notre avis, on n’a pas besoin de l’expertise internationale pour régler ces problèmes-là. Il suffit juste que l’Etat joue franc jeu, fasse ce que tout le monde attend de lui, autrement dit produire les cartes d’identité et les remettre à leurs propriétaires, mettre en place les commissions de révision des listes électorales qui devaient commencer normalement le 1er février mais que les autorités actuelles ont unilatéralement reportées au 20 février prochain en violation des dispositions du Code électoral tout simplement parce que Macky Sall est dans un rôle de confiscation du pouvoir et d’élimination de ses potentiels adversaires.