Audit choc de la Cour des Comptes : Le Sénégal paie le prix

Les obligations en dollars du Sénégal ont connu une baisse notable ce lundi, après que l’agence de notation S&P Global Ratings a décidé d’abaisser encore plus la note de crédit du pays. Cette dégradation place le Sénégal plus profondément dans la catégorie dite "spéculative", loin des standards d’investissement. Concrètement, les euro-obligations sénégalaises qui doivent être remboursées en 2031 ont perdu 0,3 %, s’échangeant à 87,44 cents par dollar, tandis que celles de 2048 ont chuté de 0,2 %, à 67,17 cents par dollar. Mais que signifie cette baisse pour le Sénégal et son économie ?





Cette nouvelle intervient après une série d’événements marquants. Vendredi dernier, S&P a réduit la note de crédit à long terme du Sénégal en devises étrangères à "B", soit cinq niveaux en dessous de la catégorie investissement. Une décision similaire avait été prise par Moody’s le mois dernier, abaissant la note à "B3". Ces dégradations font suite à un audit lancé par le président Bassirou Diomaye Faye, qui a pris le pouvoir en 2024. Cette enquête a mis en lumière une réalité financière alarmante : les chiffres officiels présentés sous l’administration de l’ex-président Macky Sall étaient bien trop optimistes.





Le rapport de la Cour des Comptes, publié en février 2025, a révélé des chiffres troublants. Le ratio dette/PIB, qui mesure le poids de la dette par rapport à la richesse produite par le pays, est passé de 65,6 % en 2019 à un taux recalculé de 99,7 % en 2023. Autrement dit, la dette représente presque l’équivalent de tout ce que le Sénégal produit en un an ! De plus, le déficit budgétaire – la différence entre les recettes et les dépenses de l’État – a atteint 12,3 % du PIB en 2023, contre 4,9 % annoncés précédemment par le gouvernement sortant.





Pour S&P, ces chiffres montrent une situation "fondamentalement plus faible" que prévue, avec des déficits deux fois plus élevés entre 2019 et 2023. L’agence prévoit que la dette restera autour de 100 % du PIB dans les années à venir, tandis que le déficit budgétaire oscillera autour de 6,5 % du PIB entre 2025 et 2028. Cette situation limite la marge de manœuvre de l’État pour investir dans des projets comme l’éducation, la santé ou les infrastructures.





Mais quel est l’impact pour les Sénégalais ? La baisse des obligations signifie que les investisseurs ont moins confiance en la capacité du pays à rembourser ses dettes. Cela pourrait rendre l’emprunt plus cher pour le Sénégal à l’avenir, car les taux d’intérêt risquent d’augmenter. Pour le citoyen lambda, cela peut se traduire par moins de ressources pour les services publics et une pression accrue sur l’économie nationale.