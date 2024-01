Audience : une délégation de 15 candidats recalés annoncée au Palais

En réponse à la lettre que lui a adressée, le 15 janvier dernier, les candidats recalés au parrainage, le Président Macky Sall a décidé de leur accorder une audience. La rencontre est prévue à 18 heures ce mercredi, 24 janvier.



Les Echos informe que les candidats recalés se sont réunis pour voir la conduite à tenir, et à l’issue de laquelle ils ont décidé d’envoyer une délégation de quinze (15) personnes. Parmi les émissaires, le journal cite Cheikh Bamba Dièye et Dr Cheikh Tidiane Gadio, entre autres.



Ces derniers vont représenter le collectif des candidats recalés au parrainage, qui avait écrit au président de la République Macky Sall pour solliciter la reprise de la vérification des parrainages après avoir constaté, dénoncent-ils, de « graves manquements », et pointé du doigt le logiciel utilisé par la commission désignée par le Conseil constitutionnel.



Pour rappel, l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, s’est déjà démarquée. Elle a fait l’annonce hier sur un post Facebook, déclarant n'être « en aucune manière intéressée par une rencontre avec Macky Sall qui (l'a) illegalement renvoyée de l’Assemblée et fait annuler (ses) dizaines de milliers de parrains pour (l)’éliminer de l’élection présidentielle ».



Les Échos confie que l’audience se tiendra également sans Bougane Guèye Dani, ni Dr Abdourahmane Diouf, ni le député Abdou Mbacké Bara Dolly.