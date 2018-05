Audience avec le Président de la République: Ce que les étudiants de Dakar ont réclamé à Macky

Outre l’élucidation de la mort de l’étudiant Fallou Sène, tué par balle à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiant ont demandé la diminution des tickets des restaurant et l’augmentation de leurs bourses, informe «Les Echos ».



Ils souhaitent que la demi-bourse passe de 18 mille à 20 mille francs Cfa et la bourse entière de 36 mille à 40 mille. Aussi, demandent-il que les tickets pour le petit-déjeuner passent de 75 à 50 francs Cfa pour et ceux du déjeuner et du diner de 150 à 100 francs Cfa.



Le président les rencontre à nouveau ce lundi. Il leur donnera une réponse après avoir consulté les ministres concernés.