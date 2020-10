"Audience avec Macky" : Mansour Faye brandit "ses preuves" et met Sonko au défi

Le ministre Mansour Faye revient à la charge. Après un démenti du leader du Pastef Ousmane Sonko sur la prétendue demande d'audience avec le Président de la République Macky Sall, il a fait face à la presse pour maintenir ses accusations, en attendant, dit-il, de brandir ses preuves.

À l'entame de son propos, le ministre en charge du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale s'est prononcé sur ses intentions de rendre compte aux différents corps de contrôle: "Cette rencontre avec la presse fait suite à une sortie virulente de Sonko qui proférait des insultes que mon éducation ne me permet pas. Dans ma gestion quotidienne, j'ai toujours l'idée de rendre compte aux différents corps de contrôle et aux Sénégalais.", minimise Mansour Faye.

Revenant sur Sonko qui a nié l'audience objet de la vive polémique, le par ailleurs maire de Saint-Louis révèle que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, devant de hauts fonctionnaires de l'État.

Pour le moment, Mansour Faye dit se garder d'entrer dans les détails de cette rencontre. Par conséquent, il demande au leader du Pastef de lui donner l'autorisation de mettre à la disposition de la presse l'élément sonore qui existe et qui peut servir de preuve."