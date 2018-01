Senxibar

Attaque de Bofa : les victimes de la guerre inter-Mfdc

A l’annonce du massacre de 13 jeunes citoyens sénégalais dans la forêt de Borofaye près de la commune rurale de Boutoupa Camaracounda, l’Etat du Sénégal a décrété deux jours de deuil national à partir de ce lundi. Mieux, le président de la République a ordonné une « traque impitoyable des auteurs de cette barbarie afin de les arrêter et de les traduire en justice ». Cette attaque qui a fait 13 morts et 9 blessés est attribuée à des éléments armés supposés appartenir au Mfdc. Mais si l’on tient de la division du mouvement irrédentiste en plusieurs factions dirigées par des chefs de guerre dont Salif Sadio (front nord) et Cesar Atoute Badiatte (front sud) qui sont les plus remarqués et qui s’opposent jusque même sur la question de la gestion du processus de paix en cours , l’on peut se demander qui de ces deux groupes est l’auteur de cet acte ignoble.







Autres articles Commentaire: La rébellion casamançaise s’est muée en organisation criminelle ! Par Cheikh Yérim SECK

MASSACRE DE BOROFAYE : FIN DES AUTOPSIES, LA REMISE DES CORPS AUX FAMILLES EN COURS

Nouha Cissé sur le massacre en Casamance: «L’exploitation clandestine et anarchique de la forêt est à l'origine de ce drame»

L'intégralité du communiqué du MFDC, daté du 07 janvier 2018, suite à l'attaque meurtrière de Boffa intervenue la veille.

Sécurité: L'Etat va construire 15 nouveaux commissariats de Police (Ministère de l'Intérieur) Salif Sadio originaire du Fogny, revendique l’héritage de Sidy Badji le père fondateur de la branche armée du Mfdc (Atika) et a manifesté sa volonté d’œuvrer pour un retour définitif de la paix en Casamance et l’unification du Mfdc. Contrairement à son « frère ennemi du Kassa », César Atoute Badiatte qui continue de se radicaliser.

Selon L’Observateur, le camp de Salif Sadio dont les membres se sont confiés au journal a formellement nié son implication dans l’attaque de Boffa. « Cette attaque menée par des individus non identifiés ne peut être mise à l’actif ou passif du Mfdc que nous incarnons », jurent ces sources du journal. « Nous condamnons cette attaque avec la plus grande fermeté, au nom du Mfdc. Nous ne sommes ni de près ni de loin impliqués dans cette tuerie. Nous sommes dans un processus de paix qui est irréversible et comptons y jouer notre partition », informe la source. Laquelle appelle à l’unification de son mouvement et l’organisation des Assises inter-Mfdc pour des négociations franches et sincères avec le gouvernement du Sénégal.

Dés lors, les yeux se tournent vers Cesar Atoute Badiatte,chef rebelle du front sud opposé à Salif Sadio qui selon le journal Libération est le principal suspect. Le journal croit savoir que la libération des deux hommes de Sadio détenus par l’armée serait la principale raison de l’attaque. Une réunion s’est tenue entre le gouvernement et des membres du Mfdc mandatés par Salif Sadio grâce à la médiation de la communauté catholique Sant ‘ Egidio à Rome. Ce qui n’aurait pas plus à la frange sud puisque l’attaque est survenue quelques jours seulement après la libération des hommes de Sadio.

D’où cet appel de l’ancien ministre des Forces armées sous le régime de Wade et actuel maire de Ziguinchor pour une réunification des différentes factions du mouvement irrédentistes. « Pour parvenir à une paix définitive, il faut d’abord mettre en place une stratégie qui vise une réunification au sein du MFDC, pour que cette paix soit une réalité dans la région naturelle de la Casamance. A chaque fois qu’on travaille avec une partie des combattants du MFDC, on constate toujours qu’on a du mal à trouver un consensus pour aller vers les négociations. Il est impérativement nécessaire de faire le rassemblement de toutes les forces combattantes de la Casamance » a réagi Abdoulaye Baldé dans les colonnes de l’Aps à la suite de l’attaque meurtrière de Bofa.



AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre