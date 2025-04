Assemblée nationale : la procédure de mise en accusation de cinq anciens ministres enclenchée

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a convoqué deux réunions importantes ce jour : d'abord celle du Bureau de l’Assemblée, suivie par celle de la Conférence des présidents.

Selon L'Observateur, qui relaie l'information dans son édition de ce mercredi 23 avril, ces rencontres visent à examiner la demande formulée par les autorités judiciaires suite à la requête du Parquet général dans le cadre de l'enquête sur la gestion du Fonds force Covid-19 et à mettre en place le calendrier des travaux parlementaires à venir.

Cette procédure judiciaire exceptionnelle touche un premier lot de cinq anciens ministres, dont Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l’Équité sociale, et Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des PME, liste le journal. Celui-ci persiste et signe : ces deux figures politiques proches de l’ex-président Macky Sall devraient être les premiers à comparaître devant la Haute Cour de justice.

Lors de sa dernière conférence de presse, rembobine la même source, le Parquet de Dakar avait indiqué avoir transmis les dossiers à l’Assemblée nationale en vue de leur examen. En réponse, le président Malick Ndiaye a tenu à informer officiellement le Bureau parlementaire de la réception de ce courrier crucial.