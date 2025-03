Assemblée nationale: Les députés réunis ce Jeudi pour la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop

L’Assemblée nationale sera au coeur de l’actualité judiciaire, demain. Après le passage de la loi autorisant le Président de la République à signer une convention de rapatriement des personnes détenues au Maroc, c’est sur le dossier très sensible de la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop que les représentants du peuple vont se pencher. Dépassée cette procédure, le maire de Louga sera livré à la justice pour s’expliquer sur les accusation de détournement de deniers publics portées à son encontre par Mme Tabaski Ngom.

Le député Moustapha Diop va-t-il, demain, être déshabillé de son immunité parlementaire? Tout porte à le croire! Selon les vœux du Pool judiciaire financier, besoins exprimés dans une lettre adressée au ministre de la justice, Ousmane Diagne que ce dernier s’est empressé de transmettre au Président de l’Assemblée nationale, “les députés sont invités à procéder à la levée de l’immunité parlementaire de M. Moustapha Diop” pour permettre aux enquêteurs de l’entendre.



A l’origine de cette affaire se trouve une plainte de Mme Tabaski Ngom contre le député maire de Louga. Dans sa plainte, l’ex Agent Comptable Particulier de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE) reproche à Moustapha Diop de lui avoir emprunté 700 millions de FCA et de n’avoir pas respecté ses engagements de les lui restituer.



Silencieux sur ce sujet, l’ancien ministre de l’industrie de Macky Sall a décidé de laisser ses fédayins monter au créneau pour le défendre et décrédibiliser l’accusatrice du maire de Louga. Selon eux, “cette dame ne dit pas la vérité.” D’ailleurs, lorsque la dame a déclaré aux enquêteurs qu’elle a remis une partie de la somme aux chauffeur du maire de Louga, ces derniers ont nié les faits devant les enquêteurs se limitant à ne reconnaitre que la réception de tee-shirts offerts par Tabaski Ngom à Moustapha Diop.



Loin d’être de simples accusations, ces dénonciations faites par l’ancienne ACP de l’Aprosi met en cause Momath Ba comme Moustapha Diop. D’ailleurs, elle a en sa possession, des audios clandestins dans lesquels on entend clairement Momath Ba et Moustapha Diop tenter de la raisonner alors qu’elle leur réclamait son dû. De l’argent puisé directement dans les fonds de l’État et prêté à son amant, un homme qui lui promettait le mariage. C’est à ce dossier tout simple que les députés vont avoir accès. Et décider s’ils livrent ou pas leur collègues à ses responsabilités.