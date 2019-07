Assassinat de Tamsir Sané: Macky veut les tueurs dans les meilleurs délais

L’assassinat du Commandant Tamsir Sané a été le premier point de discussion lors du Conseil des ministres de ce mercredi 31 juillet 2019. Le Chef de l’Etat a évoqué la question du renforcement de la sécurisation globale et durable du territoire national. Le Président Sall a donné des instructions aux ministres de l’Intérieur et des forces armées afin que les tueurs du commandant de Brigade, Tamsir Sané, soient arrêtés dans les meilleurs délais.







« Le Chef de l’Etat a, particulièrement, condamné cet acte ignoble et demandé au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Forces Armées de prendre des dispositions afin de retrouver, dans les meilleurs délais, les malfaiteurs et criminels qui seront punis conformément à la loi », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.



Le Président de la République a, en outre, indiqué l’urgence de renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, il a invité le Gouvernement à développer une stratégie spécifique de lutte contre le grand banditisme dans les centres urbains et périurbains et a demandé aux forces de défense et de sécurité d’œuvrer en synergie avec les populations pour une maitrise du renseignement territorial et une efficacité soutenue des actions de sécurisation.

Dans ce contexte, le Chef de l’Etat a présenté ses condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité, à la gendarmerie nationale, son corps d’origine, à sa famille et à ses proches. Il a souhaité prompt rétablissement aux gendarmes blessés et a demandé au Ministre des Forces armées d’assurer leur prise en charge médicale et sociale intégrale.



Pour rappel, l’Adjudant Major Tamsir SANE, Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Koumpentoum, lâchement assassiné par des malfaiteurs dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019, lors d’une intervention de sa brigade pour repousser les assaillants du bureau de poste de la localité.