Assassinat d'Amy Collé BA à Mboro: Arrêté par la section de recherche, le tueur présumé fait des aveux en garde à vue

Assassinat d'Amy Collé BA à Mboro: Arrêté par la section de recherche, le tueur présumé fait des aveux en garde à vue

Libération révèle que la gendarmerie tient l'assassin présumé d'Amy Collé Bâ, mère de six enfants, âgée de 54 ans tuée et enterrée dans un verger. Le saisonnier Mouhamadou Chérif Baldé, 20 ans, a fait des aveux sous le régime de la garde à vue dans la soirée du mardi 3 Juillet.

Trois jours après sa disparition, le corps sans vie d'Amy Collé Bâ, mère de six enfants âgée de 54 ans, avait été retrouvé lundi dernier, enterré à moitié dans un verger appartenant à Cheikh Tidiane Ndoye. Le corps, dans un état de putréfaction avancée, a été inhumé sur place.

Depuis, à Mboro, tout le monde se demande qui sont le ou les auteurs de ce crime odieux qui plus, les témoignages sont unanimes autour de la victime, mère de famille débrouillarde qui achetait des légumes qu'elle revendait ensuite.

Face à cet acte ignoble, le Haut commandement de la gendarmerie nationale avait dépêché sur place une équipe de la Section Recherches de Dakar venue en renfort à la brigade de gendarmerie de Mboro. Il aura suffi de vingt quatre heures aux gendarmes pour résoudre cette affaire. Selon les informations de Libération, le meurtrier présumé a été identifié mardi dernier dans la soirée.

Mouhamadou Chérif Baldé, un saisonnier âgé de 20 ans, a fait des aveux lors d'un long interrogatoire sous le régime de la garde à vue.

A ce stade de l'enquête, Libération n'a pas encore pu prendre connaissance du mobile exact du crime. Il reste cependant constant que Baldé a soutenu que c'est suite à une altercation qu'il s'est emparée d'un pic pour donner plusieurs coups à Amy Collé Bâ avant d'enterrer le corps.

Une affaire à suivre.