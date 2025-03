Assane Diao, fier de sa 1ère sélection : « Je me bats pour le Sénégal, mon peuple avant tout » (Vidéo)

Arrivé au Sénégal pour sa première sélection avec les Lions, Assane Diao n’a pas caché son émotion, à sa descente d’avions à l’AIBD. L’ailier de Como, qui a grandi en Espagne, a fait un choix fort en rejoignant la tanière sénégalaise.



« Euh, je suis heureux d’être ici. Toute ma famille est fière, et moi aussi. Nous continuons à travailler dur et à progresser, c’est le plus important. J’aime beaucoup le printemps et la mer, mais je pense que c’est la meilleure décision pour moi et ma famille, alors nous avons fait ce choix. »



Conscient de l’attente autour de lui, le jeune joueur s’est dit prêt à tout donner pour son pays d’origine :

« Tout le monde ici voulait que je sois là, que je me batte pour le Sénégal, pour mon peuple. Et je suis heureux de pouvoir le faire. Mais c’est aussi un défi émotionnel pour moi, car je suis né ici, mais j’ai grandi en Espagne. J’ai même joué l’Euro avec eux. Pour moi, c’était pareil, mais aujourd’hui, j’ai choisi le Sénégal. »



Diao n’oublie cependant pas son passé et reste reconnaissant envers l’Espagne :

« Je remercie l’Espagne pour tout ce qu’elle m’a apporté, mais désormais, je suis ici et je vais travailler. Nous avons une équipe solide, nous avons de grandes ambitions et nous allons tout faire pour les réaliser. Nous sommes en qualifications pour la Coupe du Monde et nous nous battons pour y être. »



Un message fort et un engagement total pour le Sénégal !