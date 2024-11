Assainissement de la presse: Le ministère des Télécommunications annonce la publication des médias reconnus par l'Etat

Annoncée depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye, la publication des médias reconnus par l'Etat va se faire incessamment. Selon un communiqué du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique reçu à Seneweb, la publication se fera au plus tard le 30 novembre. Après cette publication, les médias qui seront considérés comme non conformes à la réglementation en vigueur seront mis en demeure, annonce le même texte. Voici, in-extenso, le communiqué du ministère.

"Le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) a été interpellé ces derniers jours sur le processus de restructuration des médias particulièrement durant ce contexte électoral émaillé de plusieurs incidents.

Nous tenons, à travers cette déclaration conjointe avec le CORED, à rappeler le rôle essentiel des médias à contribuer à la pacification de l'espace politique et à la cohésion sociale, en évitant la diffusion de discours pouvant mener à des actes de violence.

En effet, il a été constaté dernièrement, préalablement à ces incidents, de multiples appels à la violence qui ont été relayés par des médias classiques et en ligne, Ces faits rappellent l'urgence de mener à bien le processus de restructuration du secteur des médias pour promouvoir un journalisme éthique et responsable.

La volonté du MCTN est de mener le processus de restructuration dans le respect du cadre législatif et normatif en vigueur conformément à l'esprit du Jub Jubal Jubanti pour un secteur de la presse professionnel et viable.

Depuis le 25 juin 2024, à l'issue de la première journée de consultation avec les acteurs des médias, le MCTN a annoncé sa feuille de route en faveur de la révision du Code de la presse, de la publication de la liste des entreprises de presse officiellement reconnues.

La restructuration du Fonds d'appui et de développement de la presse et la répartition sur une base transparente a aussi été évoquée, afin que ce fonds ne se limite pas simplement à donner des appuis financiers mais qu'il devienne réellement un levier pour permettre d'impulser la montée en puissance économique du secteur des médias.

Cette initiative a été suivie par le lancement de la plateforme de déclaration des médias, le 16 août 2024, en présence de l'ensemble des acteurs du secteur. Tout dernièrement, et pour la première fois, le MCTN a mis en place une commission interministérielle avec les Ministères de la Justice, de l'Intérieur et du Travail. Cette structure comprend également des représentants de la Commission de la Carte Nationale de Presse et du CORED, pour faciliter les diligences ayant trait à la vérification de la conformité des médias à la loi.

Ainsi, en 6 mois des actes forts ont été posés en faveur de la transparence et de la restructuration dans le secteur. Aujourd'hui, et suite à la première réunion de la commission de validation des déclarations des entreprises de presse, la liste officielle des médias conformes aux régimes juridiques qui les concernent sera publiée, au plus tard le 30 novembre 2024.

Cette publication sera immédiatement suivie par la mise en demeure des médias non conformes à la réglementation et de leur suspension s'ils font fi de la législation en vigueur et en conséquence tomberont sous le coup de la loi s'ils persistent dans cette démarche.